Willem II vloert Feyenoord in De Kuip

De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst nam twee keer een voorsprong, maar stond aan het einde van de avond met lege handen: 2-3. AZ kan zondag in punten gelijk komen met de nummer drie van de Eredivisie. De Alkmaarders moeten dan wel afrekenenen met Ajax.

Berghuis

Het eerste doelpunt van Steven Berghuis gold als het hoogtepunt van de wedstrijd. De voor Oranje opgeroepen aanvaller stiftte schitterend raak. Willem II raakte echter niet in de war van die treffer. Vijf minuten later trok Freek Heerkens de stand alweer gelijk.

Eric Botteghin hielp Feyenoord in de tweede hellft (55e minuut) met een fraaie kopstoot opnieuw aan een voorsprong. Botteghin was teruggekeerd in de basis. De verdediger verving de geblesseerde Jeremiah St. Juste, die vorige week tegen Vitesse (1-1) uitviel.

Twee dreunen

Ook deze keer was de voorsprong van de Rotterdammers geen lang leven beschoren. Fernando Lewis maakte zes minuten later gelijk. De Hagenaar trof doel met een droog schot. Acht minuten later was het de beurt aan de gasten om op voorsprong te komen. De 19-jarige Zweed Alexander Isak zorgde voor een bedroefde sfeer in het stadion van Feyenoord. Hij troefde Botteghin eenvoudig af en rondde koel af.

Fernando Lewis heeft voor de gelijkmaker gezorgd. Ⓒ Hollandse Hoogte

Vlak voor tijd leek Nicolai Jørgensen nog te zorgen voor de gelijkmaker, maar de treffer van de Deen werd terecjt geannuleerd omdat hij zijn directe tegenstander aan het shirt trok. Bovendien leek Jørgensen vanuit buitenspelpositie raak te koppen.

Willem II

Het sterk presterende Willem II staat nu achtste in de Eredivisie. De ploeg van trainer Adrie Koster wil op 5 mei graag nog een keer stunten in De Kuip. Op die datum wordt de bekerfinale afgewerkt. Ajax is dan de opponent.