Henk de Jong geconfronteerd met Cambuur

Zonder specifiek op Cambuur zelf in te gaan, was het antwoord van de coach helder. Hij zal snel knopen doorhakken als het om zijn sportieve toekomst gaat, omdat hij in de degradatiestrijd waarin hij verwikkeld is niet wil dat dit thema boven De Graafschap blijft hangen.

„Er speelt een aantal dingen en wat dat betreft wil ik door knallen, gelijk een keuze maken”, zegt De Jong. „Daar ben ik binnen een week uit en dat ga ik op gevoel doen. Over twee weken spelen we met De Graafschap alweer thuis tegen Heracles en dan wil ik dat het alleen maar over de club gaat en de punten die wij nog moeten pakken.”

Deze week werd bekend dat coach René Hake na dit seizoen stopt bij Cambuur. Direct werd de naam van De Jong gelinkt aan zijn oude club, omdat hij net bekend had gemaakt niet bij de Superboeren door te gaan na dit seizoen.

Dat heeft alles te maken met de privésituatie van De Jong. Zijn vrouw is, zoals hij het zelf zegt, ’niet fit’ en de coach wil daarom meer tijd thuis kunnen doorbrengen. De Jong reist nu dagelijks vijf uur op en neer naar Doetinchem. Een klus in Leeuwarden zou uitkomst bieden voor zowel zijn sportieve toekomst als zijn gezin.