Van Persie: ’Zware domper voor Feyenoord’

„Dit is een zware domper”, zei Van Persie bij FOX Sports. „Zulke wedstrijden moet je gewoon winnen, zeker thuis. En uit eigenlijk ook, vind ik.”

Feyenoord kwam in De Kuip twee keer op voorsprong. „Het waren goede goals, er was niks aan de hand. Dan moet je dat vasthouden en uitbouwen, maar we wisten die voorsprong niet vast te houden. Dat moeten we onszelf aanrekenen. Ik mezelf voorop. In de eerste helft mis ik een volley-kans, die moet gewoon op doel zijn.”

De Rotterdammers lieten dit seizoen al heel veel punten liggen in uitwedstrijden. Voor de tweede keer ging het zaterdag ook in De Kuip mis. „Dat is gewoon slecht van onze kant. Punten als vandaag moet je gewoon pakken”, aldus Van Persie.