Van Bronckhorst: ’Dit was beneden alle peil’

„We kennen hoge pieken, maar ook diepe dalen”, stelde de balende trainer van Feyenoord vast in gesprek met FOX Sports. „Ik ben hier verantwoordelijk voor. Zo werkt het toch in het voetbal?”

Feyenoord kwam twee keer op een voorsprong, maa verdedigde bij vlagen dramatisch in De Kuip. „We gaven de laatste twee goals cadeau. Dat kan gewoon niet. Dit is een heel teleurstellende wedstrijd. Dit was beneden alle peil. Als je de goals weggeeft, wordt het heel moeilijk.”

De tweede plek is ver uit zicht voor Feyenoord, maar het pakken van plek drie behoort ook ondanks deze pijnlijke zeperd nog altijd tot de mogelijk. De nummer drie van Nederland heeft drie punten meer dan AZ, dat zondag Ajax treft.