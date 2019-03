Van der Gaag moest even tot bezinning komen

„Als je er met 4-0 af gaat, dan moet je dat even een plaats geven. Zeker als je er verwachtingen van had. Ik had gehoopt op de ommekeer en dat gevoel was er ook. Dit komt heel hard aan”, aldus Van der Gaag, die iets later dan gebruikelijk voor de camera van Fox Sports verscheen.

„Het voelt niet lekker aan als je een wedstrijd op zo’n manier uit moet spelen. Ik denk dat we blij moeten zijn dat Utrecht op de rem heeft getrapt in de tweede helft en dat zegt genoeg.”

Vanaf de tribune klonk gemor en daar heeft Van der Gaag begrip voor. „Ik kan me daar wel in vinden, want voetbal is emotie”, aldus Van der Gaag, die zich nog niet wenst neer te leggen bij degradatie. „Het is niet makkelijk, want je bent afhankelijk van resultaten. Maar als we het allemaal prima vinden, dan zijn we klaar.”