Heracles rekent af met Vitesse

Na zeven minuten was er al twee keer gescoord in het Polman Stadion in Almelo. Adrian Dalmau kopte Heracles op aangeven van Kristoffer Peterson op 1-0. Navarone Foor kopte de bal na een kluts hard binnen voor de 1-1. Dalmau was na 25 minuten met zijn tweede kopbal opnieuw trefzeker. Vitesse moest kort daarna met tien man verder, nadat Max Clark binnen een paar minuten twee gele kaarten had gekregen.

De ploeg uit Arnhem kwam desondanks in ondertal op gelijke hoogte. Een schot van Alexander Büttner werd van richting veranderd door Peterson, die de bal op zijn arm kreeg, waarop scheidsrechter Björn Kuipers na raadplegen van de VAR naar de stip wees. Matus Bero schoot de gelijkmaker binnen.

Dario van den Buijs zorgde voor de derde maal met een kopbal voor de voorsprong voor Heracles. Ondanks kansen voor Bryan Linssen en Hilary Gong kon Vitesse niet meer gelijk komen.