Alexander Isak doet Feyenoord pijn. Ⓒ Hollandse Hoogte

ROTTERDAM - Willem II heeft een heerlijke generale repetitie gehouden voor de bekerfinale tegen Ajax. Winnen in De Kuip? Het is mogelijk: 2-3 tegen Feyenoord. Gek gezegd was het optreden tegen Feyenoord voor Willem II het laatste moment waarop de ploeg kon warmdraaien voor de eindstrijd over zeven weken.