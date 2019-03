Wolves stunten tegen United in FA Cup

Wolverhampton had in de derde ronde al voor een sensatie gezorgd door Liverpool uit te schakelen. United was verantwoordelijk voor de uitschakeling van Arsenal en Chelsea in respectievelijk de vierde en vijfde ronde.

Het bleef lang 0-0 in Wolverhampton. Pas in de 70e minuut bracht Raúl Jiménez de 1-0 op het scorebord. De Mexicaanse aanvaller van de thuisploeg draaide zich vrij en schoot de bal achter doelman Sergio Romero. Diogo Jota verdubbelde enkele minuten later de voorsprong. De Portugees kwam bij een omschakeling goed uit de rug van zijn verdediger en schoot raak. De 2-1 van Marcus Rashford diep in blessuretijd viel voor ManUnited, kwartfinalist in de Champions League, te laat om de nederlaag te voorkomen.