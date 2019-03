Zidane deed weer een beroep op de oude garde, oftewel de spelers met wie hij de afgelopen jaren zo succesvol was. Zo stond Keylor Navas onder de lat en hadden ook Marcelo en Isco een basisplaats. Zidane volgde eerder deze week de weggestuurde Santiago Solari op. Onder leiding van Zidane won Real Madrid drie keer op rij de Champions League.

Bekijk ook: Succesvolle rentree Zidane bij Real

„Niemand zal vergeten wat zij hier hebben gepresteerd”, zei Zidane over de spelers die hij weer een basisplaats gaf. „Ik heb een selectie van 25 spelers en ik zal iedereen gebruiken. Courtois en Reguilón hebben het tot nu toe goed gedaan. Maar Navas is ook erg goed, net als Marcelo, Isco en Bale. Het gecompliceerde aspect voor me is dat ik iedereen nodig heb en soms zijn er spelers die worden buitengesloten.”

Zidane werd begin deze week weer voor de groep gezet. „We hebben slechts drie trainingen gehad en nu hebben we twee weken om met de spelers te werken en met hen te praten. Ik hoop dat het de volgende wedstrijd beter gaat. Al eindigden we beter dan we begonnen en dat betekent dat we fysiek in orde zijn.”

Real, dat derde blijft, had de laatste twee competitiewedstrijden in Madrid verloren. Op 17 februari verloor het met 2-1 van Girona en op 2 maart was FC Barcelona met 1-0 te sterk in Bernabéu. Elf dagen geleden won Ajax er in de Champions League met 4-1.