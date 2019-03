Bottas draagt zege op aan Whiting

Op 14 maart overleed de Brit in Melbourne in zijn slaap aan een longembolie. Hij werd slechts 66 jaar.

Diverse teams brachten op hun bolides zelfs een speciaal gedenkteken aan voor de geliefde official.

Na de race droeg Valtteri Bottas zijn zege op aan Whiting. „Deze is voor Charlie en alles dat hij heeft gedaan voor de Formule 1. Hij heeft bergen werk verzet. Wij als coureurs hebben dat altijd zeer gewaardeerd.”

Het overlijden van Whiting sloeg in als een bom in Australië. De 66-jarige FIA-veteraan was woensdag nog op het circuit geweest.

Charlie Whiting werd slechts 66 jaar oud. Ⓒ AFP

„Voor iedereen is het een grote schok”, aldus Max Verstappen. „Ik heb onlangs nog een dag met hem doorgebracht in Genève op de steward-conferentie. We hebben goede gesprekken gehad over alles en nog wat. ’See you in Australia’, zeiden we nog tegen elkaar. Dan is dit nieuws ongelofelijk. Slechts 66 jaar... Het laat ook weer zien dat we elke dag moeten genieten van het leven vanaf het moment dat we wakker worden.”

Michael Masi is aangesteld als opvolger van Whiting. Zijn gehele pakket (racedirecteur, veiligheidsdelegaat en permanent starter) wordt overgenomen door de Australiër, die ook verantwoordelijk is voor de Formule 2 en Formule 3.

Het Formule 1-seizoen gaat dit weekeinde van start in Australië. Verslaggever Erik van Haren is in Melbourne en doet (vanaf 06.10 uur) live verslag van de race. Klik op onderstaande link om het te volgen.