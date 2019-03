Renault-motor Sainz gaat in vlammen op

De 24-jarige coureur, die op de veertiende plaats reed, moest zijn rokende auto bij de ingang van de pitsstraat parkeren. Stewards snelden toe met brandblussers en doofden het vuur.

De Renault-motor is al jaren onderwerp van gesprek in de Formule 1-paddock. De Franse krachtbron ontbeert snelheid en is bovendien niet al te betrouwbaar.

Max Verstappen weet er alles van. De Nederlandse Red Bull-coureur moest zijn bolide de afgelopen seizoenen meer dan eens vroegtijdig aan de kant zetten met motorproblemen. Het kostte hem veel punten.

Vorig jaar was de maat vol bij de leiding van Red Bull en werd besloten om te breken met Renault en over te stappen op de Japanse pk’s van Honda. Vooralsnog verloopt die samenwerking crescendo. Zowel tijdens de wintertest als tijdens het weekeinde in Melbourne bleven problemen vooralsnog uit.

