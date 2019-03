’Déjà vu’ bij Haas na nieuw gepruts bij pitstop

Romain Grosjean dook in de zestiende van de in totaal 58 ronden naar binnen voor nieuw rubber, maar zag tot zijn afgrijzen dat het lang duurde voordat zijn linker voorwiel was bevestigd.

Het gerommel zorgde voor kostbaar tijdverlies. De Fransman viel terug van de zesde tot de veertiende plaats. Hij kon tot de 33e ronde doorrijden, maar viel toen uit. Op het moment dat hij zijn wagen langs de kant parkeerde, kwam het linker voorwiel los...

Vorig jaar gebeurde iets vergelijkbaars bij Grosjean. Zijn teamgenoot Kevin Magnussen overkwam hetzelfde. Destijds werden beide coureurs de baan terug opgestuurd met losse wielen, waardoor ze hun auto’s aan de kant moesten parken.

Het kostte Haas een bak met punten, aangezien Grosjean en Magnussen goed bezig waren en op de vijfde en zesde plaats reden.

„Heel erg balen dit. We waren goed bezig”, aldus Grosjean. „Ik sta hier met gemengde gevoelens”, stelde teambaas Günther Steiner. „De situatie met Romains auto zorgt voor een déjà vu. Het lijkt erop dat het fout ging bij de pitstop. Vorig jaar ging het na Australië twintig races lang perfect, maar nu zit het hier weer tegen. We moeten onderzoeken wat er mis is gegaan. Aan de andere kant is de zesde plaats van Kevin een zeer goed resultaat. Dit jaar verlaten we Melbourne met acht punten, vorig jaar waren dat er nul.”