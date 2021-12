SC Cambuur-trainer Henk de Jong langer uit roulatie door ziekte

Bij De Jong is een cyste in het hoofd ontdekt. De trainer wordt momenteel verder onderzocht en zal vanaf daar een behandeltraject ingaan.

De Jong heeft op de website van SC Cambuur een verklaring gegeven over zijn gezondheidssituatie: „Het is natuurlijk heel vervelend om niet bij het team en op de club te kunnen zijn, maar gezondheid gaat boven alles. We zijn optimistisch gestemd en ik voel me voor de rest ook prima. We gaan nu bekijken hoe we de cyste in mijn hoofd het best kunnen behandelen en we gaan er vanuit dat alles goed gaat komen. Tot die tijd heb ik alle vertrouwen in de spelers en technische staf om de ingezette lijn door te trekken.”

Eerder dit seizoen werd SC Cambuur al geconfronteerd met gezondheidsproblemen van technisch directeur Foeke Booy, die getroffen werd door een herseninfarct. De td is inmiddels grotendeels hersteld en heeft zijn werkzaamheden deels hervat.