Verstappen begint nieuw F1-jaar met podiumplek

De race werd gewonnen door Valtteri Bottas, die bij de start zijn van pole begonnen teamgenoot Lewis Hamilton verschalkte en vervolgens onbedreigd richting de zege reed. Verstappen kende een stabiel begin van de race. Hij behield na het doven van de lichten zijn vierde plek én de aansluiting met zijn concurrenten.

Door - ten opzichte van Vettel - lang te wachten met het maken van zijn eerste stop kwam Verstappen vlak achter de Duitse Ferrari-coureur. Bij de eerste inhaalactie was het vervolgens raak. De nieuwe Honda-motor bewees zijn waarde en op weg naar bocht drie was de Nederlander al voorbij aan de viervoudig wereldkampioen.

Valtteri Bottas nam al voor de eerste bocht de leiding en stond die niet meer af. Ⓒ AFP

Vervolgens begon Verstappen zijn jacht op titelhouder Hamilton, die de 21-jarige Limburger in een rap tempo zag naderen. Het gat bleef vervolgens lang steken op ongeveer 1,7 seconde. Na een klein moment in de eerste bocht in de ronde 49 groeide het verschil tot ruim drie tellen en besloot Verstappen het rustiger aan te doen. Voor Vettel, die op ruim tien seconden reed, hoefde hij toch niet meer te vrezen, waardoor zijn zesde podiumplaats op een rij (inclusief 2018) een feit was.

Extra punt

Het bonuspunt voor het rijden van de snelste raceronde ging naar Bottas, al deed Verstappen in de slotfase ook nog even zijn best. Het extra punt maakt dit jaar zijn (her)intrede in de Formule 1. Ook in de jaren vijftig konden coureurs een extraatje scoren met een rap rondje.

Eerste podiumplaats

Vettel won de afgelopen twee jaar de openingsrace van het seizoen, maar de Duitser is er nog steeds niet in geslaagd om Ferrari weer een wereldtitel te bezorgen. Verstappen was nog nooit op het podium geëindigd in Melbourne. Bij zijn debuut in 2015, in een Toro Rosso, viel hij uit. Een jaar later kwam hij als tiende over de streep. Verstappen eindigde daarna in de Red Bull als vijfde (2017) en zesde (vorig jaar).

Ricciardo

Voor Daniel Ricciardo liep zijn thuisrace, zijn eerste in de gele Renault-bolide, uit op een drama. De Australiër sloopte direct na de start zijn voorvleugel. Hij belandde even op het gras en reed zijn neus aan gort op een bult. Na een pitstop kon Ricciardo even door, maar halverwege de race, rijdend op de voorlaatste positie, besloot hij de strijd te staken.

Daniel Ricciardo kende een vervelende dag. Ⓒ EPA

Renault-motor

Ook Carlos Sainz kende een vervelende zondag. De Spaanse McLaren-coureur viel uit vanwege problemen met zijn Renault-motor. De vermaledijde Franse krachtbron, die Verstappen de afgelopen jaren ook al geregeld tot wanhoop dreef, vatte al in ronde elf vlam.

De motor van Carlos Sainz vat vlam. Ⓒ F1

Déjà vu Grosjean

Romain Grosjean haalde eveneens het einde van de wedstrijd niet. De Fransman van Haas kende - net als vorig jaar - een slechte pitstop. Net als twaalf maanden terug waren er problemen bij het vastschroeven van een wiel. Grosjean kon tot de 33e ronde doorrijden, maar viel toen uit. Op het moment dat hij zijn wagen langs de kant parkeerde, kwam het linker voorwiel los.

De tweede race van het Formule 1-seizoen wordt over twee weken in Bahrein verreden.