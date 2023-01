Van Gerwen door na ’slechtste voorbereiding ooit’

De Nederlander kwam in zijn eigen legs eigenlijk nooit in de problemen en sloeg al snel toe in een leg die Harrysson begon. Het was de enige break van de hele wedstrijd, maar genoeg voor de zege.

"Ik wilde spelen, de PDC wilde dat ik zou spelen en de fans ook"

Van Gerwen beleefde naar eigen zeggen „de slechtste voorbereiding ooit.” Van Gerwen bereikte begin deze maand de finale van het WK in Londen, maar werd daarin overklast door de Engelsman Michael Smith. De 33-jarige Brabander speelde daarna nog een demonstratietoernooi in Düsseldorf en ging vervolgens met zijn gezin op vakantie naar Curaçao. Hij vloog vrijdag via Schiphol naar Kopenhagen en stond ’s avonds, na een reis van in totaal 16 uur, alweer voor het bord.

„Dit was waarschijnlijk mijn slechtste voorbereiding ooit”, zei Van Gerwen. „Maar ik wilde spelen, de PDC wilde dat ik zou spelen en de fans ook. Dan moet je zorgen dat het lukt. Ik had net genoeg tijd om hier naartoe te komen. Ik heb in mijn partij heel wat dingen beter kunnen doen, maar gezien de voorbereiding moet ik blij zijn dat ik heb gewonnen. Ik kan erover klagen, maar dan had ik me moeten afmelden.”

Acht grote namen

Van Gerwen is een van de acht grote namen op de Nordic Masters. Zij speelden tegen allemaal Scandinavische spelers. Alleen Peter Wright had het echt lastig en won maar net aan van de Zweed Dennis Nilsson (6-5). De Schot is in de kwartfinale de tegenstander van Van Gerwen.