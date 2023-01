Van Gerwen eenvoudig verder op Nordic Masters

De Nederlander kwam in zijn eigen legs eigenlijk nooit in de problemen en sloeg al snel toe in een leg die Harrysson begon. Het was de enige break van de hele wedstrijd, maar genoeg voor de zege.

Van Gerwen is een van de acht grote namen op de Nordic Masters. Zij speelden tegen allemaal Scandinavische spelers. Alleen Peter Wright had het echt lastig en won maar net aan van de Zweed Dennis Nilsson (6-5). De Schot is in de kwartfinale de tegenstander van Van Gerwen.