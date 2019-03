Verstappen bedankt Honda

De Red Bull-coureur startte in Melbourne als vierde, maar passeerde uiteindelijk als derde de finish na een knappe inhaalactie op Ferrari-rijder Sebastian Vettel.

„Ik moest Vettel inhalen om derde te worden en inhalen is niet makkelijk op dit circuit, maar het lukte en daar ben ik blij mee.”

Verstappen leek zelfs nog even op weg om ook nummer twee Lewis Hamilton in de problemen te brengen, maar de Nederlander bleef op ongeveer 1,7 seconde steken.

Toch stemde zijn wedstrijdsnelheid hem tevreden. „Ik kon Lewis een beetje onder druk zetten. Dat doet me goed. Het is fijn om het seizoen zo te beginnen.”

Verstappen voelde tijdens de race dat hij dankzij zijn nieuwe Honda-motor extra power had. De 21-jarige Limburger, die de afgelopen jaren bijkans gek werd van de problemen met de Renault-krachtbon, strooide na afloop dan ook met complimenten. „Ik wil Honda bedanken”, zo zei hij.

In Japan zal men ook tevreden zijn met Verstappen. De laatste keer dat een auto met een Honda-motor op het podium eindigde was alweer even geleden: in 2008, toen Rubens Barrichello de Grand Prix van Groot-Brittannië als derde afsloot.