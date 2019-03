F1: uitslag en stand na GP Australië

Max Verstappen is sterk gestart met een plek op het podium. De Nederlander reed in de Grand Prix van Australië naar de derde plaats. Niet eerder presteerde de 21-jarige coureur van Red Bull zo goed in de openingsrace op het circuit Albert Park.

Verstappen moest alleen de Mercedessen van Valtteri Bottas en wereldkampioen Lewis Hamilton voor zich dulden. De Fin Bottas was verreweg de snelste in Melbourne. Hij reed het veld op grote afstand en boekte zijn vierde GP-overwinning in zijn carrière.

Uitslag GP Australië:

1. Valtteri Bottas (Mercedes) *

2. Lewis Hamilton (Mercedes)

3. Max Verstappen (Red Bull Racing)

4. Sebastian Vettel (Ferrari)

5. Charles Leclerc (Ferrari)

6. Kevin Magnussen (Haas)

7. Nico Hülkenberg (Renault)

8. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

9. Lance Stroll (Racing Point)

10. Daniil Kvyat (Toro Rosso)

11. Pierre Gasly (Red Bull Racing)

12. Lando Norris (McLaren)

13. Sergio Perez (Racing Point)

14. Alexander Albon (Toro Rosso)

15. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

16. George Russel (Williams)

17. Robert Kubica (Williams)

Uitvallers GP Australië:

Romain Grosjean (Haas)

Carlos Sainz (McLaren)

Daniel Ricciardo (Renault)

Stand na GP Australië: rijders

1. Valtteri Bottas (Mercedes) 26 *

2. Lewis Hamilton (Mercedes) 18

3. Max Verstappen (Red Bull Racing) 15

4. Sebastian Vettel (Ferrari) 12

5. Charles Leclerc (Ferrari) 10

6. Kevin Magnussen (Haas) 8

7. Nico Hülkenberg (Renault) 6

8. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) 4

9. Lance Stroll (Racing Point) 2

10. Daniil Kvyat (Toro Rosso) 1

11. Pierre Gasly (Red Bull Racing) 0

12. Lando Norris (McLaren) 0

13. Sergio Perez (Racing Point) 0

14. Alexander Albon (Toro Rosso) 0

15. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 0

16. George Russel (Williams) 0

17. Robert Kubica (Williams) 0

18. Romain Grosjean (Haas) 0

19. Carlos Sainz (McLaren) 0

20. Daniel Ricciardo (Renault) 0

* Extra punt voor snelste ronde

Stand na GP Australië: teams

1. Mercedes 44

2. Ferrari 22

3. Red Bull Racing 15

4. Haas 8

5. Renault 6

6. Alfa Romeo 4

7. Racing Point 2

8. Toro Rosso 1

9. McLaren 0

10. Williams 0