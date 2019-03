Verstappen loopt historisch puntje mis

Racewinnaar Valtteri Bottas was uiteindelijk de snelste met een tijd van 1:25.580. Lewis Hamilton (1:26.057) en ook Verstappen (1:26.256) kwamen eigenlijk niet in de buurt.

Het bonuspunt maakt dit seizoen zijn herintrede in de Formule 1. Ook in de jaren vijftig werden het snelste rondje beloond met een extraatje.

„Ik wilde het proberen. Ik had me in de laatste ronde nog iets terug kunnen laten zakken, dan had het misschien gelukt, maar ik wilde druk houden op Lewis”, aldus Verstappen in gesprek met Ziggo Sport, doelend op de schone lucht die nodig is om snel rond te gaan.

Valtteri Bottas (midden) wordt gehuldigd als winnaar. Links nummer twee Lewis Hamilton, rechts Max Verstappen. Ⓒ AFP

De Red Bull-coureur had in de slotfase een achterstand van iets minder dan twee seconden op Hamilton en hoopte de Brit stiekem nog te passeren, maar uiteindelijk moest hij - mede door een foutje - genoegen nemen met plek drie.

„Ik was was dingen op mijn stuur aan het veranderen, waardoor ik iets te laat remde en me verremde voor bocht één. Ach, ik had Lewis toch niet voorbij gekund. Hij had sowieso wat meer snelheid dan Sebastian Vettel”, stelde Verstappen, refererend aan de inhaalactie die hem de derde plek had opgeleverd. „Ik was wel sneller, maar je kan op deze baan gewoon moeilijk halen.”