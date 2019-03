F1: reacties op een rij

Mercedes-coureur Valtteri Bottas, 1e plaats:

„ Mijn start was erg goed en kon direct Lewis Hamilton passeren. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Dit was mijn beste race ooit. Ik voelde me erg goed. Ik weet niet precies wat er met me gebeurde, ik was één met de auto. Dan voelt alles heel simpel aan, ook al is dat niet zo. Ik had vandaag alles onder controle. Ik kan niet wachten op de volgende race. Wat ik voor ontbijt heb gegeten? Pap. Met iets speciaal erin? Nee, gewoon pap. Dat dit mijn beste race ooit was, heeft niets met pap te maken. Dat komt door al het harde werk van de afgelopen jaren.”

Mercedes-teambaas Toto Wolff:

,,Valtteri was eigenlijk afgeschreven. Niemand gaf nog wat voor zijn kansen in de Formule 1, maar hij heeft zich de afgelopen winter mentaal helemaal herpakt. Hij slaat hier terug met een magistraal optreden. Valtteri had alles onder controle.’’

Mercedes-coureur Lewis Hamilton, 2e plaats:

„Het was een goed weekeinde voor het team. Ik ben blij voor alles en iedereen bij Mercedes. Natuurlijk is het frustrerend om direct bij de start de eerste plaats te verliezen, maar zo werkt het nou eenmaal. Valtteri Bottas was gewoon erg sterk vandaag. Ik moet hard blijven werken en dat ga ik ook doen.”

Charles Leclerc (Ferrari rechts) gaat wijd en zakt terug naar plek vijf. Ⓒ REUTERS

Ferrari-coureur Sebastian Vettel, 4e plaats:

,,Het was niet onze dag, we waren niet snel genoeg en hebben geen idee waar dat aan lag. Ik denk nog steeds dat we een goede auto hebben, maar hier in Melbourne ontbrak er duidelijk iets. Wat het was, dat zullen we moeten uitzoeken. Ik had bijvoorbeeld heel veel bandenslijtage in het laatste deel van de race en daar hadden andere teams geen last van.”

Ferrari-coureur Charles Leclerc, 5e plaats:

„Het was een lastige race. Mijn start was goed, maar in de eerste bocht had ik het gevoel dat mijn teamgenoot Sebastian Vettel me niet zag, waardoor ik besloot om uit te wijken. Ik kwam op het gras terecht en kwam toen achter Seb en Max Verstappen terecht op plek vijf. Vervolgens kon ik eigenlijk niets meer doen.”

Pierre Gasly had het lastig op Albert Park. Ⓒ AFP

Red Bull-coureur Pierre Gasly, 11e plaats.

„Als je als zeventiende start, weet je dat het een lastige race wordt. Ik heb alles gegeven, maar het was geen leuke dag. Ik zat de hele tijd vast in verkeer. Iedereen kon de hele tijd gebruiken maken van DRS en daardoor was het onmogelijk om in te halen. Ik heb mijn best gedaan, maar het was niet genoeg. Desondanks moet ik positief blijven. De auto is competitief, maar dan moet ik wel gewoon van voren starten.”

Daniel Ricciardo rijdt zijn voorvleugel aan gort. Ⓒ EPA

Renault-coureur Daniel Ricciardo, uitgevallen:

„Het was zeer frustrerend dat mijn race er al snel op zat. Ik had een goede start. Ik was beter weg dan mijn voorligger Sergio Perez en moest daarom uitwijken. Ik belandde op het gras, maar kon niet zien dat daar een bult lag. Door de klap vloog mijn voorvleugel eraf. Ik vond het knap van mezelf dat ik nog op tijd kon remmen voor de eerste bocht en niemand raakte. Ik haalde volgens mij zelfs nog wat mensen in, haha. Ik wil na mijn eerste race voor Renault echter niet té teleurgesteld zijn. Mijn teamgenoot Nico Hülkenberg is zevende geworden. De auto is dus goed.”

De motor van Carlos Sainz gaat in rook op. Ⓒ F1

McLaren-coureur Carlos Sainz, uitgevallen:

„Ik had het tempo er lekker in zitten, haalde zelfs wat mensen in, maar toen ging mijn motor kapot. Helaas. Ik baal als een stekker, want het was vandaag zeker mogelijk om punten te pakken. Deze uitvalbeurt doet dan ook pijn, zeker omdat ik dit weekeinde meer pech heb gekend.”

