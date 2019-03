UFC-vechter toont twee gezichten na keiharde KO

De 34-jarige Amerikaan toonde zich direct na afloop een op en top sportman. Hij kreeg het vijandige publiek op de banken met enkele mooie woorden voor zijn tegenstander.

„Ik had geen betere opponent kunnen wensen. Darren is nog maar 24 jaar oud. Hij is een jonge stier, maar wordt een tijger. Hij is een echte strijder. Blijf hem steunen, mensen!”

Even later, in de catacomben van het stadion, toonde Masvidal een heel andere kant. Hij raakte slaags met weltergewicht-collega Leon Edwards, die even daarvoor had gewonnen van Gunnar Nelson.

Jorge Masvidal maakte na zijn zege nog een hartje met zijn handen. Ⓒ Reuters

Masvidal was bezig met een interview toen Edwards hem iets toeriep. De Amerikaan stapte vervolgens op de Brit af en trakteerde hem op enkele harde stoten. UFC-president Dana White reageerde woest. „Ik kan niet geloven dat deze onzin heeft kunnen plaatsvinden. Wij als UFC moeten ons werk beter doen en zorgen dit soort dingen niet meer gebeurt.”

Terwijl Masvidal grof geld had kunnen verdienen aan een officieel gevecht met Edwards, moet hij nu vrezen voor een flinke boete en een schorsing van enkele maanden. En dat terwijl hij en Edwards door hun zeges juist in beeld waren geraakt voor een titelgevecht.