Live Eredivisie: PSV loopt uit op Ajax

Guus Til zorgde in Alkmaar voor het enige doelpunt. Daardoor bezorgde AZ koploper PSV een enorme dienst. Na 26 speelronden is het gat tussen de Eindhovenaren en Ajax nu opgelopen tot vijf punten. Over twee weken (zondag 31 maart) staat in de Johan Cruijff ArenA de kraker tussen beide ploegen op het programma.

12.15 uur:

VVV-Venlo - PSV 0-1

De koploper van de Eredivisie ontsnapte aan puntenverlies in Venlo door in de slotminuten te scoren. Hirving Lozano zorgde voor de bevrijdende treffer voor PSV.

14.30 uur:

AZ - Ajax 1-0

FC Groningen - ADO Den Haag

16.45 uur:

Excelsior - PEC Zwolle

Fortuna Sittard - FC Emmen 3-1

SC Heerenveen - De Graafschap 0-3

Feyenoord - Willem II 2-3

NAC Breda - FC Utrecht 0-4

Heracles - Vitesse 3-2