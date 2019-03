Live extra: Ajax in de problemen

Volg de duels van minuut tot minuut aan de hand van uitgebreide statistieken via onze livewidget.

Ajax reist af naar Alkmaar voor een duel (14.30 uur) met AZ, wetende dat PSV met drie punten uit Venlo is vertrokken. Daardoor is het gat tussen de koploper en Ajax weer vergroot tot vijf punten. De Amsterdammers wonnen woensdag nipt van PEC Zwolle, na een later treffer van Daley Blind: 2-1. Afgelopen weekeinde werd met 4-0 gewonnen van Fortuna Sittard. Enkele dagen daarvoor imponeerde de ploeg van Erik Ten Hag tegel Real Madrid. Het treffen met AZ wordt de vierde wedstrijd in dertien dagen.

Het drukke programma eiste zijn tol bij Hakim Ziyech (kuit) en Frenkie de Jong (lies), die woensdag niet in actie kwamen. Als zij geen terugslag krijgen, staan ze tegen AZ echter gewoon weer aan de aftrap.

Bekijk hier de stand in de Eredivisie.

Bekijk ook: Cruciaal duel Ajax mét De Jong en Ziyech

Programma Eredivisie

12.15 uur:

VVV-Venlo - PSV Eindhoven 0-1

De koploper van de Eredivisie ontsnapte aan puntenverlies in Venlo door in de slotminuten te scoren. Hirving Lozano zorgde voor de bevrijdende treffer voor PSV.

Bekijk ook: PSV ontsnapt in Venlo aan duur puntenverlies

14.30 uur:

AZ Alkmaar - Ajax Amsterdam

FC Groningen - ADO Den Haag

16.45 uur:

Excelsior - PEC Zwolle

Uitslagen Eredivisie

Fortuna Sittard - FC Emmen 3-1

SC Heerenveen - De Graafschap 0-3

Feyenoord - Willem II 2-3

NAC Breda - FC Utrecht 0-4

Heracles - Vitesse 3-2