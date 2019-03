Weer snelle uitschakeling Van Barneveld

In de eerste ronde had Van Barneveld nog wel Shaun Carroll met 6-3 in legs verslagen. Vijf van de zeven toernooien was de Nederlander bij de Players Championship present, maar hij werd telkens in de eerste of tweede ronde geëlimineerd. Overigens was er vrijdagavond wel een kleine opsteker voor ’Barney’. De 51-jarige Hagenees plaatste zich voor het hoofdtoernooi van de German Darts Open. In de Premier League Darts wacht hij daarentegen nog altijd op de eerste overwinning. Na zes speelronden staat Van Barneveld met vier verliespartijen en twee gelijke spelen onderaan.

Van Barneveld is in zijn afscheidsjaar inmiddels afgezakt naar een 34e plek op de wereldranglijst. Alleen goede prestaties brengen hem terug in de top-32, waarmee hij verzekerd zou zijn van een ticket voor het wereldkampioenschap darts in december van dit jaar. Op dat mondiale podium hoopt hij op een waardige manier afscheid te kunnen nemen van zijn sport. Van Barneveld zette darts in de jaren negentig - dankzij zijn eerste wereldtitel bij de BDO - in Nederland op de kaart.

Gary Anderson maakte - na een lange afwezigheid - zijn rentree bij de vloertoernooien. De Schot, die onlangs ook al te zien was bij de UK Open, ging in de tweede ronde met 5-6 onderuit tegen Vincent van der Voort. ’Fast Vinnie’ zorgde samen met Jermaine Wattimena voor de beste Nederlandse prestatie. Zij gingen in de kwartfinales onderuit. Van der Voort verloor (3-6) bij de laatste acht van latere winnaar Dave Chisnall en Wattimena moest zijn meerdere erkennen (5-6) in de latere verliezend finalist Daryl Gurney.

Het achtste event wordt zondag in Wigan afgewerkt. Michael van Gerwen besloot om beide toernooien te laten schieten.

Bekijk ook: Opsteker voor Van Barneveld

Bekijk ook: Van Barneveld zwaar in de problemen