Vreugde bij Red Bull na ’fantastische start’

De teambaas van Red Bull Racing was in zijn nopjes met de derde plek van Max Verstappen. De Nederlander was als vierde gestart, maar eindigde dankzij een knappe inhaalactie op Ferrari-coureur Sebastian Vettel op het podium.

„Dit is een fantastische start van het seizoen, een podiumplaats in onze eerste race met onze nieuwe motorleverancier Honda, voor wie het zelfs de eerste keer sinds 2008 is dat ze bij de eerste drie eindigen.”

Horner had genoten van het optreden van Verstappen, die alleen Valtteri Bottas en Hamilton voor zich moest dulden. „Max heeft een bijzondere prestatie neergezet. Na een prima start en een snelle pitstop, een van de rapste van de dag, slaagde hij erin om Vettel te pakken en vervolgens ook nog Lewis Hamilton onder druk te zetten. Helaas kon hij niet dichtbij genoeg komen voor een inhaalactie.”

Pierre Gasly kon eveneens rekenen op lovende woorden. En dat terwijl de Fransman na een start vanaf de zeventiende plek slechts elfde werd. „Pierre heeft geknokt, maar op deze baan is het gewoon erg lastig inhalen. Hij gaf plankgas. Het is balen dat hij niet is beloond met een punt. Zijn tijd komt nog wel.”

Over twee weken vindt in Bahrein de tweede race plaats. Verstappen viel vorig jaar uit in het Koninkrijk in het Midden-Oosten. Gasly eindigde in zijn Toro Rosso knap als vierde. Horner: „Na deze veelbelovende start kijken we uit naar de race in Bahrein.”

