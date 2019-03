Ferrari sommeert Leclerc om achter Vettel te blijven

Leclerc vroeg via de boordradio aan zijn team of hij achter Vettel moest blijven. „Ja, en neem voldoende afstand”, luidde het alleszeggende antwoord. De Ferrari’s eindigden uiteindelijk op een vierde en vijfde plek. Vettel werd tijdens de race voorbijgestreefd door Max Verstappen, die daarmee op het podium eindigde. De Nederlander moest alleen winnaar Valtteri Bottas en wereldkampioen Lewis Hamilton (allebei Mercedes) voor zich dulden.

„Sebastian had met de medium banden niet de grip die hij verwachtte en werd daarna aangevallen door Max”, stelde teambaas Mattia Binotto. „Daarom hebben we als team besloten om geen risico te nemen en de posities te behouden om de auto’s zo naar de finish te brengen en op die manier de eerste punten te scoren.”

Met Leclerc als vervanger van de achttien jaar oudere Kimi Räikkönen moet het koppel Leclerc-Vettel de Italiaanse grootmacht de eerste coureurstitel sinds 2007 bezorgen. Telkens moest Vettel in de afgelopen jaren, waar Ferrari vaak prima uit de startblokken kwam, het naarmate het seizoen vorderde door eigen fouten en die van het team afleggen tegen Hamilton.

Leclerc wordt hier en daar zelfs al getipt als wereldkampioen. Hij zal moeten bewijzen dat hij viervoudig wereldkampioen Vettel, met Räikkönen aan zijn zijde de absolute kopman, op zijn minst bij kan benen. Teambaas Binotto gaf overigens eerder aan dat de coureurs vrij zijn om met elkaar te vechten, maar dat in bepaalde situaties Vettel misschien toch het voordeel van de twijfel krijgt. Zo bleek zondag in Melbourne dus.

Overigens heeft Leclerc begrip voor die situatie, zo stelde de 21-jarige Monegask in aanloop naar het seizoen. ,,In sommige fiftyfifty-situaties heb je in elk team een nummer één en een nummer twee nodig. Ik zal moeten proberen om de rollen om te draaien, al zal dat zeker niet makkelijk worden. We zijn inderdaad vrij om te vechten. In de kwalificaties zal ik moeten proberen sneller te zijn dan hem.”

Zelf was Vettel na afloop van de race duidelijk: „Ik had weinig kans om met iemand het gevecht aan te gaan, omdat ik te langzaam was. Voor mij was het allerbelangrijkste om het einde te halen.” In de race om de constructeurstitel vergaarde Ferrari 22 punten. Mercedes pakte dankzij de overwinning van Bottas en de tweede plek van Hamilton 44 punten.

