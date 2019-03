Video: geslaagde inhaalactie Verstappen bij Vettel

In de 31e ronde ging Verstappen het gevecht aan met Vettel, de Ferrari-coureur die op dat moment nog op een derde plek lag. De viervoudig wereldkampioen pareerde de aanval van Verstappen aanvankelijk met succes, maar moest vrij snel daarna de Limburger toch voorbij laten gaan.

Bekijk hieronder de hoogtepunten van de race, met de geslaagde inhaalactie (vanaf 2:05) van Verstappen bij Vettel.

Verstappen begon het seizoen uitstekend met een derde plek. Dat betekende zijn zesde podiumplek (inclusief 2018) op rij. „Ik moest Vettel inhalen om derde te worden en inhalen is niet makkelijk op dit circuit, maar het lukte en daar ben ik blij mee.” De topcoureur van Red Bull kwam zelfs nog in de buurt (tot op zo’n twee seconden) van nummer twee, Lewis Hamilton. Bij de regerend wereldkampioen kon hij echter geen geslaagde aanval plaatsen. Daardoor was de derde plaats het hoogst haalbare. Hamilton moest de zege aan zijn Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas laten.

Met de nieuwe Honda-motor hoopt Red Bull zich dit seizoen nog meer te meten met de absolute top, zoals Mercedes en Ferrari. Verstappen merkte in Australië in elk geval dat de nieuwe krachtbron extra power had. De afgelopen jaren kende Red Bull grote problemen met Renault, van die leverancier werd na afgelopen seizoen dan ook afscheid genomen.

