PSV ontsnapt in Venlo aan duur puntenverlies

Trainer Mark van Bommel koos op het middenveld voor de jonge talenten Mohammed Ihattaren (17), Michael Sadilek (19) en Pablo Rosario (22). Mede daardoor werd Jorrit Hendrix naar de bank verwezen. De uit Panningen afkomstige voetballer werd ooit uit de jeugdopleiding van VVV weggeplukt. De talenten konden in Venlo het verschil niet maken. Ihattaren en Sadilek werden door Van Bommel mede daarom voortijdig naar de kant gehaald.

Unnerstall

In de eerste helft deed VVV absoluut niet onder voor koploper PSV. Zo moest doelman Jeroen Zoet tot twee keer toe redding brengen op inzetten van Peniel Mlapa (12e minuut) en Peter van Oooijen (43e minuut). Toch waren de grootste kansen voor de bezoekers uit Eindhoven. De veelvuldig mee opkomende verdediger Angelino zorgde voor veel gevaar. Maar VVV-keeper Lars Unnerstall, die onder contract staat bij PSV, voorkwam tweemaal een doelpunt. Ook Steven Bergwijn vond de Duitse sluitpost op zijn weg.

VVV-keeper Lars Unnerstall voorkomt een doelpunt van PSV. Ⓒ VI Images

PSV had in de tweede helft het speloverzicht, maar kon dat nauwelijks uitdrukken in kansen. VVV leunde achterover, speelde verdedigend sterk en loerde op de counter. PSV heeft na de winterstop sowieso veel moeite om wedstrijden te winnen. Eerder in 2019 snoepten FC Emmen, FC Utrecht, sc Heerenveen en Feyenoord de Brabanders punten af. Zover kwam het in Noord-Limburg uiteindelijk niet.

Opluchting

Lozano kreeg in de laatste minuten van de wedstrijd net iets teveel ruimte en schoot vanaf randje zestien raak. Van Bommel & co mochten even later Denzel Dumfries op hun blote knieën danken. Van Ooijen leek voor de gelijkmaker te zorgen, maar de PSV-verdediger haalde bal met kunst- en vliegwerk van de doellijn. Tot grote opluchting van de meegereisde PSV-fans.

PSV-aanvaller Luuk de Jong komt er bij de VVV-verdediging niet of nauwelijks doorheen. Ⓒ VI Images

„We hadden veel moeite vandaag om er doorheen te komen”, stelde aanvoerder Luuk de Jong, die zelf ook nauwelijk in het spel voor kwam. „De eerste helft hadden we een paar kansen. Gelukkig maakt Chuckie nog zo’n goal op het einde.” Het is niet de eerste keer dat PSV in de slotfase de overwinning grijpt. Dat kunstje flikken de Eindhovenaren namelijk wel vaker. „We blijven altijd geloven en voor elke bal gaan. Ook al loopt het niet, dan hebben we nog altijd de individuele kwaliteiten om een wedstrijd te beslissen.”

Strijd met Ajax

Voor PSV staat over twee weken (zondag 31 maart) de cruciale wedstrijd met achtervolger Ajax op de rol. De Eindhovenaren moeten dan in de Johan Cruijff ArenA de verworven voorsprong zien te verdedigen. Ajax kan later vandaag eerst het gat van vijf punten weer verkleinen tot twee. De Amsterdammers, die in de Champions League imponeerden door titelverdediger Real Madrid uit te schakelen, moeten in Alkmaar dan wel van AZ winnen.

Een bedenkelijke blik bij PSV-trainer Mark van Bommel. Ⓒ VI Images