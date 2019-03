Valtteri Bottas viert zijn overwinning met een grote fles champagne. Ⓒ AFP

MELBOURNE - Op zo’n manier leg je dus alle critici het zwijgen op. Na een jaar zonder overwinningen heeft Valtteri Bottas met zijn zege in Australië direct zijn gram gehaald in een supersnelle Mercedes. Juist Ferrari, gebombardeerd tot winnaar van wintertests, incasseerde al een aardige tik in Melbourne.