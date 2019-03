Helse klus herintreder Stevens bij Schalke 04

Huub Stevens is bij Schalke 04 terug langs de zijlijn en windt zich direct op. Ⓒ EPA

GELSENKIRCHEN - De wedstrijd was acht minuten oud toen Huub Stevens zich voor het eerst foeterend aan de zijlijn meldde. De rustperiode van drie jaar heeft het vuur in de 65-jarige Eindhovenaar allerminst gedoofd. Dat bleek wel bij zijn rentree als trainer van Schalke 04. De komende maanden moet Stevens zijn grote liefde behoeden voor degradatie. De aftrap van zijn derde periode als trainer in Gelsenkirchen tegen RB Leipzig liep uit op een teleurstelling (0-1).