Vertrouwen Verstappen groeit na uitstekende start

Max Verstappen is het seizoen met een derde plek prima begonnen. Ⓒ EPA

MELBOURNE - Met een uitstekend optreden in Melbourne heeft Max Verstappen direct aangetoond dat de mooie woorden over motorleverancier Honda niet alleen voor de bühne zijn. Voor de Limburger gezien alle testresultaten geen verrassing, maar de derde plaats tijdens de eerste Grand Prix in Australië zorgt letterlijk en figuurlijk direct voor een enorme boost waar geen energiedrankje tegenop kan.