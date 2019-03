Dubbeldam krijgt toppaard Zenith cadeau

Zenith is het succesvolste springpaard in de Nederlandse sport van de afgelopen jaren en één van de succesvolste ooit. Dubbeldam behaalde twee Europese- en twee wereldtitels met het dier, een welhaast ongeëvenaarde serie. Onlangs besloot hij Zenith terug te trekken uit de sport.

Het Springpaarden Fonds Nederland, een stichting die toppaarden in Nederland wil houden, is altijd de eigenaar van Zenith gebleven. Het heeft de beslissing van Dubbeldam gerespecteerd en stelt de ruiter nu in de gelegenheid het paard op zijn eigen stal te houden.

Het vertrek van Zenith uit de sport komt op relatief jonge leeftijd. Dubbeldam vindt echter dat het paard het niet meer in zich heeft de grote wedstrijden te winnen. Hij noemt zijn paard ,,zeer sensibel en delicaat, maar met een ongekend vermogen.'' Op verzoek van de olympisch kampioen van Sydney 2000 (met De Sjiem) zong Glennis Grace live in de Brabanthallen bij de ereronde van Zenith.

In het midden van de ring werd Dubbeldam opgewacht door de eigenaren, zijn begeleiders en de ruiters met wie hij de titels in de landenwedstrijd behaalde, Gerco Schröder, Jur Vrieling en Maikel van der Vleuten. Ook bondscoach Rob Ehrens was aanwezig.