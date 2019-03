Pijnlijk verlies Bosz met Leverkusen

Trainer Peter Bosz ziet ’zijn’ Bayer Leverkusen verliezen. Ⓒ EPA

Bayer Leverkusen heeft in de strijd om een top vier plek in de Bundesliga een nederlaag geleden tegen Werder Bremen. Peter Bosz zag zijn ploeg met 3-1 in eigen huis verliezen tegen het team van Davy Klaassen. Leverkusen blijft door de nederlaag zesde. Bremen heeft drie punten minder en staat achtste.