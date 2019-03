Deceptie Ajax in titelstrijd met PSV

Ajax zag eerder op de middag PSV met moeite winnen van VVV. De koploper van de Eredivisie ontsnapte in Venlo aan puntenverlies nadat Hirving Lozano in de slotminuten het enige doelpunt van de wedstrijd voor zijn rekening nam. Voorafgaand aan het lastige uitduel tegen AZ was het gat tussen de Amsterdammers en PSV dus weer vijf punten.

De Jong & Ziyech

Positieve noot voor Ajax was dat het tegen AZ weer de beschikking had over Frenkie de Jong en Hakim Ziyech, die afgelopen woensdag niet fit genoeg waren voor de inhaalwedstrijd tegen PEC. Zonder de twee smaakmakers stond er een ander Ajax op het veld. De Amsterdammers wonnen met veel moeite pas tegen het einde aan van PEC (2-1).

Topduels

Van te voren viel te verwachten dat Ajax met drie punten weer in de bus zou stappen, omdat AZ vaak niet thuis geeft in de topduels tegen Ajax, PSV en Feyenoord. Al negentien wedstrijden op rij wist AZ niet van de traditionele top drie te winnen. Toch nam Ten Hag de pot uitermate serieus door met de Europese variant aan de wedstrijd te beginnen: Dusan Tadic in de spits, Ziyech vanaf rechts en Lasse Schöne op het middenveld.

Hakim Ziyech geblesseerd op de grond. Ⓒ VI Images

De Marokkaans international hield het echter niet lang vol. Na dik 20 minuten moest Ziyech het veld verlaten vanwege een kuitblessure, Kasper Dolberg was zijn vervanger.

Druk en felheid

Ajax had moeite met de druk en felheid van AZ. De bezoekers kwamen in de eerste helft moeilijk aan voetballen toe en leden vaak balverlies. Het waren dan ook de Alkmaarders die de grootste kansen creëerden. De ploeg van John van den Brom ging echter slordig met de mogelijkheden om. Het vizier van AZ stond niet op scherp en als de bal dan wel tussen de palen belandde was het André Onana die AZ van een verdiende voorsprong afhield.

Mats Seuntjens (l) werd door John van de Brom in de spits gezet en was een doorn in het oog voor Daley Blind (l) en de gehele Ajax-defensie. Ⓒ VI Images

De tweede helft was meer van hetzelfde. Grote kansen voor AZ die onbenut bleven. Calvin Stengs miste tot twee keer toe het doel en een inglijdende Ron Vlaar kon de bal ook niet tussen de palen krijgen.

Uiteindelijk mocht het publiek in het AFAS Stadion tien minuten na rust toch op de banken. Na een corner van AZ kreeg Ajax de bal niet weg. Guus Til reageerde het meest alert en schoot zijn ploeg terecht op voorsprong.

Slotoffensief

Ten Hag bracht Noa Lang en Klaas Jan Huntelaar het veld in voor een slotoffensief, maar Marco Bizot liet zien waarom hij de derde keeper van het Nederlands elftal is. De doelman haalde op spectaculaire wijze een kopbal van Huntelaar en niet veel later een streep van Noussair Mazraoui uit de bovenhoek.

Oussama Idrissi kreeg nog een enorme kans om de wedstrijd in het slot te gooien. De aanvaller stak het halve veld over en stond oog en oog met Onana. De Ajax-doelman bleef lang staan, stopte het schot van Idrissi met zijn voet en hield Ajax vooralsnog in de wedstrijd.

Titelstrijd

AZ kreeg nog meer kansen om de voorsprong te verdubbelen, maar de wedstrijd bleef steken op 1-0 in het voordeel van de thuisploeg. Door de nederlaag loopt Ajax flink averij op in de titelstrijd met PSV, dat nu vijf punten voorstaat op de club uit Amsterdam.

