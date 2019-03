FC Groningen boekt zege in duel met veel gele kaarten

Beide ploegen gooiden veel strijd in het duel. Scheidsrechter Dennis Higler deelde zeven gele kaarten uit.

In de 34e minuut kwam de bal uit een corner van Iliass Bel Hassani via het hoofd van Kaj Sierhuis op de arm van Immers. De middenvelder van ADO zag met afgrijzen dat doelman Robert Zwinkels geen redding wist te brengen.

Opstootje

Na de 1-0 werd de wedstrijd agressiever. Bij een opstootje kregen Abdenasser El Khayati en Deyovaisio Zeefuik geel. Daarvoor was ADO-verdediger Dion Malone hetzelfde overkomen. Wilfried Kanon (ADO) werd later ook bestraft met geel. Net als de Groningen-spelers Ludovit Reis, Mimoun Mahi en Sierhuis.

Playoffs

Groningen kent vooralsnog een uitstekend 2019 waarin het al 20 punten verzamelde. In de gehele eerste seizoenshelft kwam de ploeg van trainer Danny Buijs maar tot 15 punten. Groningen is daardoor opgeklommen naar de achtste plaats in de eredivisie en de playoffs komen steeds meer in handbereik.

ADO verloor voor de derde keer op rij en het gat met de nummer zestien De Graafschap is nog maar drie punten.

Bekijk hier de uitslagen, het komende programma en de stand in de Eredivisie.