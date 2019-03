De Ligt: ’We waren onszelf niet’

„We waren onszelf niet vandaag”, zo vertelt Matthijs de Ligt aan Fox Sports. „We werden afgetroefd door AZ, vooral op felheid. AZ heeft terecht gewonnen.”

De Ajax-aanvoerder stak na het dure puntenverlies in het AFAS Stadion de hand in eigen boezem. „Het lag aan onszelf. We misten scherpte en alle tweede ballen waren voor AZ. We kwamen nooit in ons spel.”

Offday

Ajax had volgens De Ligt een offday. „Dat mag natuurlijk niet in de strijd om de titel”, aldus de verdediger van de Amsterdammers, die eerder op de dag PSV het gat met Ajax zag vergroten na de zege op VVV. „Dat is dan vijf punten en dat willen we natuurlijk weer op twee zetten. We willen de druk erop houden. Het is echt heel zuur dat we nu weer vijf punten achterstaan.”

PSV

Met nog acht wedstrijden te gaan is de titelstrijd nog open, maar het zal wel lastig worden voor Ajax om de koploper te achterhalen. Ajax krijgt op 31 maart PSV op bezoek, na de interlandbreak. „We moeten op ons best zijn om het weer spannend te maken”, zegt De Ligt.

