Yates vergroot voorsprong op Dumoulin en Roglic

Fuglsang, die rijdt voor Astana, ontsnapte in de slotfase uit de groep met klassementsrenners en hield het vol tot de streep in Recanati. Achter de Deen maakte de Brit Adam Yates indruk. De klassementsleider van Mitchelton-Scott finishte als tweede en vergrootte zijn voorsprong op concurrenten als Primoz Roglic en Tom Dumoulin.

Maandag volgt een alleen in het begin lastige rit van Matelica naar Jesi. De Tirreno eindigt dinsdag met een individuele tijdrit over 10 kilometer. Daarin valt normaal gesproken de beslissing waarbij alleen Roglic een serieuze concurrent lijkt om Yates uit de leiderstrui te rijden. Het verschil tussen de Brit en de kopman van Jumbo-Visma bedraagt 25 seconden. Roglic is een erkend tijdrijder. Fuglsang passeerde Dumoulin en staat derde op 35 seconden. Dumoulin, vierde in de rit, gaf weer tijd toe en is kan het podium normaal gesproken uit zijn hoofd zetten.

Op het lokale circuit waar in de laatste 80 kilometer negen pittige klimmetjes werden voorgeschoteld liep de voorsprong van een groep vroege vluchters snel terug. Fuglsang was de eerste van de klassementsmannen die de aanval koos bij het ingaan van de laatste lus. De Deen, vorige maand al winnaar van de Ronde van Andalusië, liet al snel alle vroege vluchters achter zich.

Achter hem ging Yates ging op een lastig stuk in de aanval. Roglic kwam er op hangen en wurgen bij maar moest de Brit bij een volgende versnelling laten gaan. Yates kwam 40 seconden na Fuglsang over de finish, Roglic gaf 56 seconden toe. Dumoulin bereikte als vierde de finish op 1.39 van Fuglsang. Ook Wout Poels (zesde) eindigde nog in de top 10.

„Ik wist dat dit de zwaarste dag zou worden en dat is uitgekomen”, keek Yates terug. „Ik kwam nog dicht bij Fuglsang maar hij was vandaag van een ander niveau. Ik heb geprobeerd afstand te nemen van Roglic, maar ik weet niet of 25 seconden genoeg zal zijn.”