Liverpool weer koploper ondanks slippertje Van Dijk

De ploeg van coach Jürgen Klopp won moeizaam van het vrijwel gedegradeerde Fulham (1-2). De ’Reds’ hebben nu twee punten meer dan concurrent Manchester City, dat nog een wedstrijd moet inhalen. De titelhouder won zaterdag met 3-2 van Swansea City in de kwartfinales van de FA Cup.

Van Dijk

Liverpool, dat woensdag Bayern München uitschakelde in de Champions League, kwam door een treffer van Sadio Mané in de 26e minuut op voorsprong. Daarna viel de ietwat vermoeide titelkandidaat stil. Een fout van aanvoerder Virgil van Dijk leek Liverpool duur puntenverlies te kosten. De veelgeprezen verdediger kopte te zacht terug op doelman Alisson, waardoor mede-international Ryan Babel in de 74e minuut de gelijkmaker op zijn naam kon brengen (1-1).

Strafschop

Tot grote opluchting van Van Dijk beging daarna doelman Sergio Rico een domme overtreding, waardoor invaller James Milner van elf meter alsnog drie punten kon veiligstellen voor Liverpool. International Georginio Wijnaldum speelde de gehele wedstrijd bij de bezoekers.

