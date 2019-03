Dylan Groenewegen toch naar Milaan-Sanremo

Dylan Groenewegen is tot op heden bezig aan een goed seizoen. Ⓒ EPA

Nice - Dylan Groenewegen start zaterdag toch in Milaan-Sanremo. Na zijn goede prestaties in Parijs-Nice, waar de Amsterdammer overtuigend twee ritten won, heeft de ploegleiding besloten om hem in deze topvorm in de openingsklassieker langs de bloemenrivièra te laten starten.