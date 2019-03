Ten Hag: ’Uitvallen Ziyech gooide plan in duigen’

„Maar we zullen de volgende wedstrijd tegen PSV wel moeten winnen. Dat lijkt me duidelijk”, zei hij.

Ajax had over twee weken dolgraag tegen PSV om de koppositie willen strijden. Nu kan de club uit de hoofdstad de achterstand slechts terugbrengen tot twee punten, terwijl de lijstaanvoerder uit Eindhoven kan uitlopen tot acht punten. „We hebben nu nog acht competitieduels te gaan en de bedoeling is dat we nog lang op drie fronten blijven strijden”, zei de coach van Ajax

Ten Hag noemde de zege van AZ verdiend. „We waren niet nauwkeurig in de passing en met het uitvallen van Hakim Ziyech viel ons speelplan in duigen. Het is niet dat zijn vervanger geen bijdrage heeft geleverd. Zeker niet”, doelde hij op Kasper Dolberg. „Maar met Tadic wilden we de centrale verdedigers van AZ veel pijn doen. Eenmaal op achterstand hebben we gevochten en alles op de aanval gegooid. Dan is het jammer dat je niet meer gelijkmaakt. Al had AZ ook kunnen profiteren van de risico’s die wij namen.”