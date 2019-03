Pröpper en Locadia met Brighton naar halve finale FA Cup

De ploeg uit de Premier League versloeg thuisploeg Millwall uit de Championship (tweede profniveau) via strafschoppen: 5-4. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was de stand 2-2. Davy Pröpper, komende week terug bij Oranje, was basisspeler bij de bezoekers.

Locadia

Voor Millwall kwamen de Ieren Alex Pearce en Aiden O’Brien na de rust tot scoren. Jürgen Locadia maakte in de 88e minuut als invaller het eerste doelpunt van Brighton, dat dankzij een treffer van Solly March diep in blessuretijd nog een verlenging wist af te dwingen. Van elf meter schoten Locadia en Pröpper onder anderen raak. Na de misser van Jake Cooper namens Millwall in de zesde ronde was de strijd beslist.

Halve finales

Watford, Manchester City en Wolverhampton Wanderers hebben zich in de FA Cup eveneens geplaatst voor de laatste vier.