Van Barneveld doorbreekt negatieve spiraal met finaleplek

Van Barneveld plaatste zich voor de eindstrijd door bij de laatste vier in een spannende partij (7-6 in legs) van Keegan Brown te winnen. De spanning maakte veel goed, aangezien de gemiddelden met 87,5 voor Van Barneveld tegenover 89,2 voor Brown tegen vielen. ’Barney’ hield in de beslissende leg zijn hoofd koel (finish van 104). Nu wacht een clash met Lewis, die in de andere halve finales afrekende (7-1) met Jonny Clayton. Lewis maakte met een gemiddelde van 110,2 indruk.

Landgenoten

In de kwartfinale elimineerde ’Barney’ zijn landgenoot Jan Dekker. In die partij gooide de 51-jarige Hagenees een gemiddelde van 101 en won overtuigend met 6-2 in legs. Bij de laatste zestien zegevierde Van Barneveld over de Duitser Martin Schindler; 6-5. Ook in die spannende wedstrijd noteerde hij een score van 101. Een ronde eerder, bij de laatste 32, versloeg Van Barneveld ook al een andere Nederlander. Talent Geert Nentjes was nog niet opgewassen tegen de vijfvoudig wereldkampioen en verloor met 3-6.

Verder won Van Barneveld in Wigan van Zoran Lerchbarcher (6-5) en Jose Justicia (6-3). Vincent van der Voort werd in de kwartfinales uitgeschakeld door Lewis. Hij verloor met 2-6. Michael van Gerwen liet beide events in Wigan schieten. De nummer één van de wereld won eerder wel al twee events in de reeks van de Players Championship.

Een dag eerder sneuvelde Van Barneveld bij het zevende event nog in de tweede ronde. Daarin was Gerwyn Price met 3-6 te sterk. Tot die tijd liep het sowieso nog niet geweldig tijdens de Players Championship. Bij vier eerdere deelnames werd hij telkens in de eerste of tweede ronde gevloerd

Opsteker

Raymond van Barneveld Ⓒ PDC

Er was vrijdagavond ook al een kleine opsteker voor ’Barney’ doordat hij zich wist te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de German Darts Open. In de Premier League Darts wacht hij daarentegen nog altijd op de eerste overwinning. Na zes speelronden staat Van Barneveld met vier verliespartijen en twee gelijke spelen onderaan.

Van Barneveld is in zijn afscheidsjaar inmiddels afgezakt naar een 34e plek op de wereldranglijst. Alleen goede prestaties brengen hem terug in de top-32, waarmee hij verzekerd zou zijn van een ticket voor het wereldkampioenschap darts in december van dit jaar. Op dat mondiale podium hoopt hij op een waardige manier afscheid te kunnen nemen van zijn sport. Van Barneveld zette darts in de jaren negentig - dankzij zijn eerste wereldtitel bij de BDO - in Nederland op de kaart. De overwinningen zondag in Wigan moeten Van Barneveld in elk geval weer enig vertrouwen geven. Maar de hoofdprijs zou een nog grotere boost opleveren.

Bekijk ook: Weer snelle uitschakeling Van Barneveld