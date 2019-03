PEC duwt Excelsior dieper in moeras

De Zwolse treffers vielen in de slotfase en kwamen op naam van Kingsley Ehizibue en Younes Namli. Voor PEC was het de eerste overwinning in een serie van zes competitieduels. De brigade van coach Jaap Stam klom naar de twaalfde plek.

Excelsior incasseerde de derde nederlaag op rij. De Rotterdamse ploeg heeft in de laatste vier duels niet meer gescoord en staat één punt boven de degradatiestreep.

Pas in de 51e minuut was Excelsior voor de eerste keer dicht bij een treffer. Keeper Mickey van der Hart tikte het schot van Mikael Anderson nog net uit zijn doel.

Lennart Thy en Mike van Duinen (ex-Excelsior) lieten in de eerste helft namens het betere PEC mooie kansen liggen, ook door toedoen van doelman Alessandro Damen. De Rotterdamse goalie hield in de 68e minuut ook nog Ehizibue van scoren af. Tegen diens kopbal, die volgens de arbitrage via de binnenkant van de paal over de lijn ging, en de doeltreffende solo van Namli had Damen echter geen verweer: 0-2.