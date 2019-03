Recordaantal toeschouwers ziet Martens met Barça winnen

In de strijd om de landstitel in de Liga Iberdrola, de Spaanse voetbalcompetitie voor vrouwen, is FC Barcelona drie punten ingelopen op koploper Atletico Madrid.

FC Barcelona Femení, zoals de equipe officieel heet, won onder het toezien van ruim 60.000 toeschouwers met 0-2 van de koploper uit Madrid. Het team van Oranje-sterspeelster Lieke Martens staat nu nog maar drie punten achter op Atletico. Het was overigens de eerste nederlaag van het seizoen voor de Mardilenen.

Record

De wedstrijd tussen de vrouwenteams van Barcelona en Atletico Madrid werd gespeeld in het Estadio Wanda Metropolitano, waar de mannenploeg van Atletico wekelijks zijn wedstrijden speelt.

Het stadion werd ook geopend voor het vrouwenteam, voor de topper tegen Barça. De topwedstrijd trok maar liefst 60.739 mensen naar het stadion en dat is een nieuw toeschouwersrecord in de Liga Iberdrola. In totaal kan de thuisbasis van Atletico 68.000 mensen huisvesten.