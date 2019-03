Hattrick James helpt Bayern terug aan kop

James Rodriguez was tegen Mainz goed voor drie treffers. Ⓒ REUTERS

MÜNCHEN - Bayern München is weer terug aan kop in de Bundesliga. De landskampioen walste met 6-0 over FSV Mainz 05 heen en staat in punten weer gelijk met Borussia Dortmund. Bayern heeft echter een beter doelsaldo dan de concurrent. Op 6 april ontvangt de titelverdediger Dortmund in München.