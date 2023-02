Schaatssters komen in Polen ten val op teamsprint

Nederland ging de laatste wedstrijd in met een gedeelde eerste plek met 108 punten. Dat waren er evenveel als de Verenigde Staten en Canada. De zege ging naar het team van de VS. McKenzie Browne, Erin Jackson en Kimi Goetz bleven het drietal van Canada voor en grepen zo ook de wereldbeker.

Antoinette Rijpma-de Jong

Antoinette Rijpma-de Jong is in het Poolse Tomaszów Mazowiecki als tweede geëindigd op de 1500 meter. De Nederlandse kampioene van Jumbo-Visma op deze afstand kwam tot 1.57,39. Ragne Wiklund uit Noorwegen won in 1.56,45.

Rijpma-De Jong werd in een rechtstreeks duel geklopt door Wiklund. De Friezin bleef vrijdag op de 3000 meter steken op de negende plaats. Ze moest met 4.12,30 toen bijna 10 seconden toegeven op winnares Wiklund.

"Dit was pure vechtlust"

De Japanse Miho Takagi kon ook niet tippen aan de tijd van Wiklund op de 1500 meter. Met 1.57,59 werd ze derde. Takagi won wel het klassement van de wereldbeker op de 1500 meter. Ze bleef Wiklund en Rijpma-De Jong voor. Marijke Groenewoud, die vorige week de beste was op de Poolse baan, ontbrak en zakte daardoor in het klassement van de tweede naar de zevende plaats.

Antoinette Rijpma-de Jong in de Arena Lodowa in Tomaszów Mazowiecki. Ⓒ ANP/HH

„Dit was pure vechtlust”, zei Rijpma-De Jong over de rit die haar nog de tweede plaats opleverde bij de NOS. „Ik wilde gewoon vol gas en op kracht die 1500 meter afmaken. Daarom ben ik echt blij met die tweede plek.”

De 27-jarige schaatsster gaf toe dat het tijdens de 3000 meter van een dag eerder heel slecht ging. „Dit geeft wel een opgelucht gevoel. Richting de WK wordt het wel weer beter. Ik weet dat het erin zit. Dit was technisch niet zo’n fantastische race, maar dan kan ik op wilskracht vertrouwen.”

Joy Beune kwam in de laatste rit tegen Ivanie Blondin uit Canada tot 1.57,62, de vierde tijd. Reina Anema reed 1.59,36 en werd daarmee negende.

Elisa Dul was eerder op de dag de snelste in de B-groep. Ze bleef met 2.00,58 landgenote Myrthe de Boer voor. Die werd tweede met 2.02,05.

Dai Dai N’tab

Dai Dai N’tab eindigde als derde op de 500 meter. Hij was met 34,79 de beste Nederlander. De zege in de laatste wereldbekerwedstrijd ging naar de Japanner Yuma Murakami voor de Amerikaan Jordan Stolz.

Merijn Scheperkamp kwam in de rit tegen de razendsnel gestarte Takuya Morimoto tot 34,85 en bleef de Japanner ook voor. Zijn tijd was uiteindelijk goed voor de vijfde plaats. Stolz was daarna met 34,73 sneller dan beide Nederlanders en versloeg in een rechtstreeks duel ook de Canadees Laurent Dubreuil. Murakami was met 34,69 nog net iets rapper.

De Japanner moest ondanks de zege de winst in de wereldbeker laten aan Dubreuil. Die pakte met 314 punten de eindzege ondanks zijn zesde plaats in Polen.

Janno Botman kwam tot een tijd van 35,13. Dat was goed voor de twaalfde plaats. Stefan Westenbroek reed 35,44 en werd daarmee achttiende.

Hein Otterspeer had eerder zaterdag de 500 meter in de B-groep gewonnen. De sprinter van Reggeborgh was met 35,25 verreweg de snelste. Een week eerder was Otterspeer in de A-groep met 35,03 nog net naast het podium geëindigd.

N’tab voelde sinds de NK afstanden van twee weken geleden dat hij elke dag beter gaat schaatsen. „Ik heb geen pijntjes en klachten. Ik hoorde iedereen hier klagen over het ijs maar merkte dat ik hier mijn trucje goed kan doen”, zei hij bij de NOS. „Dit is het resultaat. Ik zit nu een tiende van een seconden van het goud af.”

De zesde wereldbekerwedstrijd is de laatste wedstrijd voor de WK afstanden die van 2 tot en met 5 maart plaatsvinden in Heerenveen. „Ik hoop dat ik de vorm kan vasthouden. Dit was nog steeds geen foutloze rit. Ik ga alles op alles zetten om het beter te doen op de WK.”

Beau Snellink

Beau Snellink is als tweede geëindigd op de 5000 meter. De 21-jarige schaatser van Jumbo-Visma kwam tot een tijd van 6.21,63 en schoof een plek op door de diskwalificatie van de Italiaan Davide Ghiotto. Daarnaast won hij het wereldbekerklassement.

De zege ging naar de Noor Sander Eitrem in 6.15,07. Eitrem reed het baanrecord van olympisch kampioen Nils van der Poel uit de boeken. Hij bleef Ghiotto nipt voor na een onhandige wissel waar de Italiaan vanuit de binnenbaan voorrang nam. De jury besloot Ghiotto te diskwalificeren, waardoor zijn tweede tijd van 6.15,48 werd geschrapt.

Ghiotto greep daardoor ook naast de zege in het klassement van de wereldbeker over de 5000 en 10.000 meter. Die ging zo naar Snellink voor Patrick Roest en Eitrem.

Kars Jansman kwam in de laatste rit tot 6.31,69 en werd daarmee twaalfde. Jorrit Bergsma was eerder op de dag de snelste in de B-groep met 6.19,12. Lex Dijkstra kwam tot de derde tijd van 6.30,06 en Jordy van Workum tot de vierde tijd van 6.30,78.

Patrick Roest liet de laatste wereldbekerwedstrijd op de 5000 meter lopen. De schaatser van Reggeborgh, die vorige week werd geklopt door Ghiotto op deze afstand, bereidt zich voor op de WK afstanden die van 2 tot en met 5 maart in Heerenveen worden gehouden.

Snellink was verrast met de eindzege in de wereldbeker. Hij zei bij de NOS dat hij de wissel in de rit van Eitrem en Ghiotto zag gebeuren. „Ik wist niet zeker of hij een diskwalificatie zou krijgen. Ik had het ook liever anders gezien. Ghiotto had hier eigenlijk op 1 moeten staan”, aldus de schaatser die het rot vond voor de Italiaan. „Maar ik ben er best blij mee. Dit is mijn eerste jaar dat ik world cups rij en dan win ik meteen het klassement.”