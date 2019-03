Barney: ’Laatste zeven maanden terugknokken’

Raymond van Barneveld was eindelijk weer in de winning mood, maar verloor de finale uiteindelijk wel. Ⓒ PDC

Raymond van Barneveld was zondag in Wigan dicht bij de winst in de achtste Players Championship, maar in de finale kwam hij tekort tegen Adrian Lewis. Daarvoor had Barney zes partijen op rij gewonnen en dat was lang geleden voor de 51-jarige Hagenaar.