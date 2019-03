In het duel met Real Betis scoorde de vedette van FC Barcelona in de 18e minuut vanaf een meter of 20. Messi draaide de bal de verre kruising in.

