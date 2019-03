Video - Messi schiet vrije trap waanzinnig binnen

In het duel met Real Betis scoorde de vedette van FC Barcelona in de 18e minuut vanaf een meter of 20. Messi draaide de bal heerlijk de verre kruising in.

De Engelse oud-spits Gary Lineker, momenteel tv-commentator, slingerde onmiddelijk een tweet de wereld in zoals we van hem gewend zijn: ’Hij blijft de logica tarten.’