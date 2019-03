Weergaloze Messi loodst Barça langs Betis

De titelverdediger was in Sevilla met 4-1 te sterk voor Real Betis. Messi scoorde drie keer op fraaie wijze. In de 18e minuut draaide de Argentijnse vedette vanaf een meter of 20 de bal heerlijk de verre kruising in: 1-0. De Engelse oud-spits Gary Lineker, momenteel tv-commentator, slingerde onmiddelijk een tweet de wereld in zoals we van hem gewend zijn: ’Hij blijft de logica tarten.’

Na een ragfijne combinatie met Luis Suárez tekende Messie voor zijn tweede treffer en zijn derde was een boogbal in de verre hoek.De Argentijnse geweldenaar bracht zijn competitietotaal op 29. Suárez zorgde na de rust met een sterke solo voor de derde treffer van Barça.